Бочкарева рассказала о тесной дружбе с Киркоровым и призналась, почему она закончилась
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Фото: @natalia_bochkareva_official
Наталья Бочкарева призналась, что близко общалась с Филиппом Киркоровым, и он оказал немалое влияние на ее карьеру и всегда помогал ей.
При этом, как отмечает актриса, его эпатажный образ не соответствует тому, какой он в жизни — прекрасный друг и порядочный человек. Об этом она рассказала в беседе с изданием «СтарХит».
«Филипп, при всей его скандальности, великолепный друг и очень порядочный человек. Этот человек многим содействовал в обретении своего нового творчества. Вспомнить того же Данилу Козловского, который благодаря Киркорову запел. Я тоже никогда не пела — максимум в процессе актерской игры. И Филипп обратил внимание, за что я ему очень благодарна, дал мне возможность попробовать это профессионально, поверить в себя: нужно иметь смелость, чтобы выйти с ним на сцену и спеть дуэтом. Если он видит какой-то талант — помогает. Мне всегда было ему как-то неловко звонить: думала, мало ли отвлеку от дел, покажусь навязчивой. Поэтому было очень приятно, когда Филипп сам, лично, либо его помощники приглашали на концерты, на премьеры, присылали машину», — рассказывает она.
Наталья признается, что, несмотря на перерывы, они были близкими друзьями.
«Наше общение всегда было очень теплым. Да, случались, конечно, разные ситуации. Но у каждого артиста наступают моменты усталости от людей, когда хочется побыть одному», — говорила Бочкарева.
Однако их дружбе пришел конец по очень традиционной для женщины причине — Наталья вышла замуж. Оказалось, что ее супруг, как это часто бывает, против того, чтобы его жена общалась с мужчинами.
«Я вышла замуж. И у меня был очень ревнивый супруг, который от всех меня оградил, — имею в виду от особей мужского пола».
Фото: Instagram