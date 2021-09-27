Бочкарева рассказала о тесной дружбе с Киркоровым и призналась, почему она закончилась

Наталья Бочкарева призналась, что близко общалась с Филиппом Киркоровым, и он оказал немалое влияние на ее карьеру и всегда помогал ей.

При этом, как отмечает актриса, его эпатажный образ не соответствует тому, какой он в жизни — прекрасный друг и порядочный человек. Об этом она рассказала в беседе с изданием «СтарХит».

«Филипп, при всей его скандальности, великолепный друг и очень порядочный человек. Этот человек многим содействовал в обретении своего нового творчества. Вспомнить того же Данилу Козловского, который благодаря Киркорову запел. Я тоже никогда не пела — максимум в процессе актерской игры. И Филипп обратил внимание, за что я ему очень благодарна, дал мне возможность попробовать это профессионально, поверить в себя: нужно иметь смелость, чтобы выйти с ним на сцену и спеть дуэтом. Если он видит какой-то талант — помогает. Мне всегда было ему как-то неловко звонить: думала, мало ли отвлеку от дел, покажусь навязчивой. Поэтому было очень приятно, когда Филипп сам, лично, либо его помощники приглашали на концерты, на премьеры, присылали машину», — рассказывает она.