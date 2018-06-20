Филипп Киркоров объяснил странное поведение Аллы Пугачевой в Сети

После того, как Алла Пугачева завела свою страничку в Instagram, за ней следят по меньшей мере 1,5 миллиона человек. Среди них есть и представители СМИ, которые рады очередной сенсации. Так, на днях в Сети разразился скандал, о котором его участники узнали из газет. Виной всему стал лайк Аллы Борисовны, который она оставила под комментрием о том, что Ольга Бузова очень надоела публике.

«Пугачева ревнует Кикорова к Бузовой», — бросились обсуждать пользователи Сети.

Спустя несколько дней бывший муж артистки объяснил ее странное поведение в Сети. «Чего тут обсуждать. Алла Борисовна не читает комменты и не просматривает лайки. Случайно тыкнула, и все», — цитирует сайт «Комсомольской Правды».

_Фото: instagram, globallookpress _