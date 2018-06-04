«Это очевидно!»: поклонники уверены, что Пугачева объявила Бузовой войну из-за ревности к Киркорову

Накануне на странице поп-короля Филиппа Киркорова были опубликованы кадры со съемок нового рекламного ролика, участие в котором приняла и певица Ольга Бузова. Снимки собрали множество комментариев: начиная от самых доброжелательных и заканчивая теми, что содержат нецензурную лексику.

Один из них особенно понравился Примадонне. Она отметила лайком высказывание одного из поклонников о том, что Ольга, мягко говоря, надоела публике. Тем самым, как считают многие интернет-пользователи, Алла Борисовна открыто показала свое отношение к теледиве.