«Это очевидно!»: поклонники уверены, что Пугачева объявила Бузовой войну из-за ревности к Киркорову

Накануне на странице поп-короля Филиппа Киркорова были опубликованы кадры со съемок нового рекламного ролика, участие в котором приняла и певица Ольга Бузова. Снимки собрали множество комментариев: начиная от самых доброжелательных и заканчивая теми, что содержат нецензурную лексику.
Один из них особенно понравился Примадонне. Она отметила лайком высказывание одного из поклонников о том, что Ольга, мягко говоря, надоела публике. Тем самым, как считают многие интернет-пользователи, Алла Борисовна открыто показала свое отношение к теледиве.
Особенно воодушевились при этом хейтеры Бузовой — они наперебой твердят, что влиятельная Пугачева может легко поставить крест на певческой карьере своей «соперницы». Напомним, что после выхода клипа Киркорова «Цвет настроения синий» в СМИ уже появлялись новости о ревности Пугачевой — якобы певица разозлилась, что Филипп пригласил на съемки Ольгу, а не ее. Как бы там ни было, пока ни один участник этого «любовного треугольника» не прокомментировал ситуацию.
Фото: Instagram