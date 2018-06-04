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«Это очевидно!»: поклонники уверены, что Пугачева объявила Бузовой войну из-за ревности к Киркорову

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Ольга Бузова и Филипп Киркоров

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В Сети обсуждают недавние неоднозначные совместные фото Филиппа и Ольги, а также реакцию на них Аллы Борисовны.

Накануне на странице поп-короля Филиппа Киркорова были опубликованы кадры со съемок нового рекламного ролика, участие в котором приняла и певица Ольга Бузова. Снимки собрали множество комментариев: начиная от самых доброжелательных и заканчивая теми, что содержат нецензурную лексику.

Один из них особенно понравился Примадонне. Она отметила лайком высказывание одного из поклонников о том, что Ольга, мягко говоря, надоела публике. Тем самым, как считают многие интернет-пользователи, Алла Борисовна открыто показала свое отношение к теледиве.

Особенно воодушевились при этом хейтеры Бузовой — они наперебой твердят, что влиятельная Пугачева может легко поставить крест на певческой карьере своей «соперницы». Напомним, что после выхода клипа Киркорова «Цвет настроения синий» в СМИ уже появлялись новости о ревности Пугачевой — якобы певица разозлилась, что Филипп пригласил на съемки Ольгу, а не ее. Как бы там ни было, пока ни один участник этого «любовного треугольника» не прокомментировал ситуацию.

Фото: Instagram

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