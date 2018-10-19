Фигуристка Евгения Медведева закрутила роман с американским коллегой?

В последнее время известный молодой фигурист-одиночник Джейсон Браун стал все чаще публиковать снимки с юной россиянкой Евгенией Медведевой, с которой они вместе тренируются под руководством тренера Брайана Орсера. Партнеры на льду уже успели стать хорошими друзьями, но многие считают, что они начали встречаться.

Ни Джейсон, ни Евгения пока не подтвердили эти слухи, но и не спешат их отрицать, в отличие от другого фигуриста, японца Юдзуру Ханю, которого ранее тоже заподозрили во влюбленности в российскую спортсменку. «В СМИ пишут очень странные сообщения, к которым я не имею отношения. Я был шокирован. Подумал, что все это про какого-то другого Юдзуру Ханю из параллельного мира», — заявил он в одном из интервью.