Фигурист Дмитрий Соловьев вышел на связь после избиения и пожаловался на проблемы с речью

Дмитрий опубликовал на своей странице в Instagram новое фото и поздравил коллег с Днем фигурного катания. Спортсмен ответил на вопросы беспокоящихся о его здоровье поклонников.

Соловьев отметил, что уже идет на поправку, но по врачебным рекомендациям не может пользоваться телефоном. Медики нашли у фигуриста проблемы с речью, на восстановление которых уйдет время.

«Хочу в этой же публикации ответить на многочисленные сообщения с вопросами по поводу моего здоровья. Спасибо, дорогие друзья, я потихоньку восстанавливаюсь. Выполняю все предписания врачей, в которые также входит минимальное использование телефона. В связи с этим пока, к сожалению, не могу отвечать на ваши сообщения и комментарии. По возможности читаю, мне очень приятно. Да, есть некоторые последствия, в том числе связанные с речью. Уверен, скоро я с ними справлюсь», — написал партнер Ксении Бородиной по шоу «Ледниковый период».

Напомним, что 20 декабря Дмитрий отдыхал в компании своей девушки. На прогулке паре попались трое неизвестных молодых людей, которые пытались напасть на Анну. Соловьев принялся защищать возлюбленную, отчего преступники стали избивать его ногами. Из-за полученных травм спортсмен был срочно госпитализирован.