«Фигура не изменилась»: певица Натали показала, как выглядела 20 лет назад в купальнике

«Красотка! Совсем не изменилась», «Вы вообще не меняетесь! Всегда такая красивая, выглядите как девочка», «Природная красавица, юная, с отличной фигурой», «Фигура вообще не изменилась», «Ничего не изменилось», «Даже похудела чуть-чуть», «Сейчас Вы стали женственней и красивее», «Как можно, в свои сорок с копейками, выглядеть лучше чем в двадцать?», «Красотка была, красоткой и осталась», «Вам идут короткие волосы, но длинные тоже хорошо смотрятся», «Как можно на протяжении стольких лет не меняться!!!???», «Наталья, вас заморозили??? Двадцать лет назад? Ну невероятно! Вы такая в шоу бизнесе единственная», — обсуждают в комментариях.

В свои 46 исполнительница хита «Ветер с моря дул…» сохранила идеальный овал лица и стройную фигуру, несмотря на статус многодетной мамы. Певица не скрывает, что обращалась к специалистам, но во многом своей красотой обязана хорошей генетике, уходу за собой и умеренному питанию.