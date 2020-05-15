«Постаревшая на карантине» певица Натали сравнила свои свежие фотографии

«С артистами такое часто бывает, как вы понимаете... А как вы относитесь к своей внешности? Влияет ли на вас мнение окружающих? Расстраиваетесь ли из-за этого? #натали #старостьврадость #молодуха», — добавила она.

«Во всех ты, душенька, нарядах хороша», «Натали, мой кумир, Вы такая же, как и 20 лет назад», «Выглядите просто шикарно как всегда. Старой вас и представить не могу», «Вы молодая и красивая, как только можно с тремя мальчишками выглядеть, молодец», «И там и там красавица, как говорится всем мил не будешь, о вкусах не спорят и.т.д, а на злыдней забей, пусть говорят», «Дай Бог каждому выглядеть так», «Главное самому себе нравиться в первую очередь. Вы великолепны», — поддержали звезду поклонники.