«Постаревшая на карантине» певица Натали сравнила свои свежие фотографии
Фото: Instagram Натали
Внешность певицы Натали является предметом ее гордости. В свои 46 звезда сохранила идеальный овал лица и фигуру, поклонники часто называют многодетную маму «девочкой». Однако фотографии, которые опубликовала популярная певица в своем блоге на днях, вызвали массу противоречивых комментариев. «"Другое лицо!": сидящую на карантине Натали не узнал народ», «"Потолстела, лицо другое": фото Натали вызвало бурную реакцию фанатов», — обсуждали интернет-издания.
«Фото, сделанные в один день! Фото справа выложила 9.05, фото слева — 10.05. Про первое сказали — "старая", "исхудавшая", про второе — "поправилась", "сделала пластику", "молодая"...», — сравнила фотографии певица.
«С артистами такое часто бывает, как вы понимаете... А как вы относитесь к своей внешности? Влияет ли на вас мнение окружающих? Расстраиваетесь ли из-за этого? #натали #старостьврадость #молодуха», — добавила она.
«Во всех ты, душенька, нарядах хороша», «Натали, мой кумир, Вы такая же, как и 20 лет назад», «Выглядите просто шикарно как всегда. Старой вас и представить не могу», «Вы молодая и красивая, как только можно с тремя мальчишками выглядеть, молодец», «И там и там красавица, как говорится всем мил не будешь, о вкусах не спорят и.т.д, а на злыдней забей, пусть говорят», «Дай Бог каждому выглядеть так», «Главное самому себе нравиться в первую очередь. Вы великолепны», — поддержали звезду поклонники.
Фото и видео: Instagram
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