Светлана Лобода в ультракоротком платье с пайетками закатила вечеринку дома

Лобода позирует в интерьере своей ванной. Для вечера звезда выбрала крошечное черное платье, поставившее акцент на точеной фигуре. Градус соблазнительности поднимает мерцание пайеток, экстремально короткая длина и бретели, кокетливо спущенные с плеч. Дополнили образ украшения: сразу несколько колье во главе с жемчужной нитью, браслеты и кольцо с увесистым бриллиантом. «Почему бы не надеть красивое маленькое платьице и немного не потанцевать…Хотя бы дома», — прокомментировала публикацию певица.

Поклонники не жалели комплиментов в адрес любимой исполнительницы. «Настоящая красотка, от вас исходит такая энергия!», «Блистательная!», «Самая красивая певица», «Как всегда выглядите сногсшибательно», «Какая же вы красивая! Невозможно», «Шикарное тело», «Красотка несравненная», «Настоящая желанная женщина», «Какая фигурка! Ножки», — пишут в комментариях.