Федункив высмеяла новый клип Бузовой: «С самыми красивыми преступниками исправительной колонии»

Ольга Бузова в День святого Валентина представила новый клип на песню Wi-Fi, в котором снялся «самый красивый преступник» Джереми Микс. Певица примерила откровенные боди и прозрачный комбинезон, усыпанный пайетками, танцевала с раздвинутыми ногами в глубоком приседе, опускалась на четвереньки, исполнила для Микса приватный танец... В общем, получилось у Ольги, как и всегда, смело.

Клип не оставил равнодушной давнюю поклонницу творчества Ольги Бузовой, звезду «Реальных пацанов» и шоу Comedy Woman Марину Федункив. Юмористка опубликовала в Instagram коллаж, на котором она, как и Бузова, сидит на корточках и с красной полосой на глазах. Вот только рядом не красавчик Джереми Микс, а камера колонии с суровыми мужчинами за решеткой.

«На День "Великого УФСИНа Заступника" презентую свой клип с самыми красивыми преступниками ИК- 🔞по Пермскому краю на песню “Если ты не мужчина, значит из HI-FI“. Признаюсь... я нервничаю, не спали всю ночь... шмонали... Я очень жду Ваших отзывов, комментариев и передачек. В День всех влюблённых — негатив в комментариях приветствуется», — подписала Федункив свой брутальный коллаж.