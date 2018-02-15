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Федункив высмеяла новый клип Бузовой: «С самыми красивыми преступниками исправительной колонии»

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Звезда сериала «Реальные пацаны» Марина Федункив спародировала новый смелый образ Ольги Бузовой из клипа на песню Wi-Fi.

Ольга Бузова в День святого Валентина представила новый клип на песню Wi-Fi, в котором снялся «самый красивый преступник» Джереми Микс. Певица примерила откровенные боди и прозрачный комбинезон, усыпанный пайетками, танцевала с раздвинутыми ногами в глубоком приседе, опускалась на четвереньки, исполнила для Микса приватный танец... В общем, получилось у Ольги, как и всегда, смело.

Клип не оставил равнодушной давнюю поклонницу творчества Ольги Бузовой, звезду «Реальных пацанов» и шоу Comedy Woman Марину Федункив. Юмористка опубликовала в Instagram коллаж, на котором она, как и Бузова, сидит на корточках и с красной полосой на глазах. Вот только рядом не красавчик Джереми Микс, а камера колонии с суровыми мужчинами за решеткой.

«На День "Великого УФСИНа Заступника" презентую свой клип с самыми красивыми преступниками ИК- 🔞по Пермскому краю на песню “Если ты не мужчина, значит из HI-FI“. Признаюсь... я нервничаю, не спали всю ночь... шмонали... Я очень жду Ваших отзывов, комментариев и передачек. В День всех влюблённых — негатив в комментариях приветствуется», — подписала Федункив свой брутальный коллаж.

🚀 #ракетазапущена ! На День «Великого УФСИНа Заступника» презентую свой клип с самыми красивыми преступниками ИК- 🔞по Пермскому краю на песню “Если ты не мужчина, значит из HI-FI“ ☝️ Признаюсь...я нервничаю,не спали всю ночь...шмонали ...Я очень жду Ваших отзывов, комментариев и передачек 💋❤️🙏 В День Всех Влюблённых - Негатив в комментариях приветствуется 🤗 #маринафедункив #федункив #14февраля #любовь #реальныепацаны #мамаколяна #comedywoman #клип #wifi #юмор #ржака #смешно #прикол #шутка #премьера #актриса #тнт #моилюдилюдидобрые #музыка #хайп #калорийнаяроссия #федункинмаклауд #пожилойблоггер

Публикация от Марина Федункив (@marina_phedunkiv)

Фото: instagram, youtube

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