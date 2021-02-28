Fashion-блогер Карина Нигай застала экс-супруга с любовницей в кровати и опубликовала видео в Сеть

«Я рада, что бывший муж устраивает личную жизнь не страдая и не уходя в себя. Это естественный процесс, так должно быть. Это его дом, его жизнь, его правила. Но он понимал, что я тоже пока живу в этом доме. Я в поиске квартиры и сама хочу съехать , но за всё время в этом доме накопилось столько вещей, что переезд во временное жилье трудоемкий процесс, которым заниматься не хотелось. Хотелось купить квартиру и спокойно переехать. Но увы...

Я зашла в дом и увидела сумку Пинко , которая лежала в ванной, дальше вы всё видели в сторис. Девочку вывели из дома мгновенно. Снимать её не стала, бывший итак оставил синяков на руках и я боялась, что меня ударят, а мне на съёмку выезжать. Даже обувь спрятали , потому что я не увидела её на входе.

Ощущение, что это происходит не со мной. Что я в кино и скоро пойдут титры. Неприятно осознавать , что мы даже развестись не смогли без скандала.

Когда было принято решение сделать официальное заявление, я была максимально против выносить сор из избы. Хотела просто сказать о том, что мы не вместе, чтобы было меньше вопросов про личную жизнь. Но тут такой сюжет!

Не держу зла, негатива, обиды, этим постом хочу передать опыт и мне бы хотелось, чтобы два человека, которые любили и были счастливы, несмотря на то, что любовь прошла, как минимум сохраняли уважение, не обесценивая своё же прошлое и свой выбор», – откровенно рассказала блогер-миллионник.

Напомним, что Карина и Вадим сыграли свадьбу в 2014 году, спустя 2 года у пары появился сын Кирилл, которого они планируют воспитывать вместе после расставания. В искреннем посте блогерша призвала подписчиков не предавать и не обманывать самих себя, а следовать по собственному жизненному пути несмотря на боль расставания.