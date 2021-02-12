Fashion-блогер Карина Нигай разводится с мужем

Fashion-блогерша с миллионной аудиторией Карина Нигай разводится с мужем, 48-летним предпринимателем Вадимом Семеновым — об этом девушка объявила в своем Instagram.

В описании под архивным фото она честно рассказала о решении расторгнуть брак и поставить точку в шестилетних отношениях с «фармакологическим королем» Видимом Семеновым.

«Мы с мужем действительно давно не близки и вы это почувствовали ещё пару лет назад. Но я самой себе боялась в этом признаться, не то что вам. Я все надеялась на чудо, но чуда так и не произошло» — рассказала Карина.