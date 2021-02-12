Fashion-блогер Карина Нигай разводится с мужем
Фото: Instagram
Fashion-блогерша с миллионной аудиторией Карина Нигай разводится с мужем, 48-летним предпринимателем Вадимом Семеновым — об этом девушка объявила в своем Instagram.
В описании под архивным фото она честно рассказала о решении расторгнуть брак и поставить точку в шестилетних отношениях с «фармакологическим королем» Видимом Семеновым.
«Мы с мужем действительно давно не близки и вы это почувствовали ещё пару лет назад. Но я самой себе боялась в этом признаться, не то что вам. Я все надеялась на чудо, но чуда так и не произошло» — рассказала Карина.
По словам девушки, их отношения охладели еще давно: у супругов сложились разные взгляды, принципы и мировоззрение, так что единственным верным решением стал развод.
Карина и Вадим сыграли свадьбу в 2014 году, спустя 2 года у пары появился сын Кирилл, которого они планируют воспитывать вместе после расставания. В искреннем посте блогерша призвала подписчиков не предавать и не обманывать самих себя, а следовать по собственному жизненному пути несмотря на боль расставания.
В комментариях фанаты были растроганы эмоциональным признанием девушки и поспешили поддержать ее комплиментами и добрыми пожеланиями.
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Фото: Instagram / @karina_nigay
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