Ольге Орловой не идет красная помада, считают подписчики блога певицы.

С тех пор как певица Ольга Орлова нашла работу своей мечты, она не устает экспериментировать с образом. Сегодня она примерила непривычный для себя макияж: ярко-красную помаду визажист нанес слегка заходя за границы губ, визуально увеличив их.

«Оля, нет. Не в обиду, плюс 30 лет!!!», «Свят-свят...ну не нужно красить выходя за контур, видно же..», «Нет старит пипец как. А еще такое платье с открытом бюстом не носите все таки морщины кожные впадины и тд.а так то я знаю вы очень красивая», «Вам,извините, не идет. Как старая цыганка или старая еврейка. Не в обиду никому», — раскритиковали образ подписчики.

Впрочем, не все восприняли изменения в облике любимицы негативно. «Конечно Да! Как впрочем и любая другая помада подойдет Вам, потому что Вы красива не только внешне, Вы очень КРАСИВЫЙ ЧЕЛОВЕК», «Помаде - да! А выход за контур губ - нет...», «Помада - да, а вот тени нужны матовые, да и помада лучше тоже матовая, но цвет хорош и очень идет!», — пишут они. Многие полагают, что красная помада идет Ольге, но «для торжественных случаев».

А как считаете вы?