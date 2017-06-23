Ольга Орлова похвасталась естественной красотой

Певица и ведущая «Дома-2» Ольга Орлова не раз рассказывала о том, что дома у нее целый арсенал кремов и различных масок для ухода за кожей лица. Все это в целом помогает артистке выглядеть гораздо моложе своих 39 лет, и без стеснения демонстрировать поклонникам естественную красоту.

Так, сегодня Орлова опубликовала фото, на котором показала, как она выглядит без макияжа.