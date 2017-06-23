«Такая естественная!»: 39-летняя Ольга Орлова показала, как выглядит без макияжа
Певица и ведущая «Дома-2» Ольга Орлова не раз рассказывала о том, что дома у нее целый арсенал кремов и различных масок для ухода за кожей лица. Все это в целом помогает артистке выглядеть гораздо моложе своих 39 лет, и без стеснения демонстрировать поклонникам естественную красоту.
Так, сегодня Орлова опубликовала фото, на котором показала, как она выглядит без макияжа.
«Никогда особо не любила фотографироваться. Это скорее была вынужденная мера))) В детстве- заставляли родители, потом - надо было для работы... И каждый раз я убеждаюсь, что ты получаешься удачно лишь тогда, когда ты в настроении ! И неважно есть ли у тебя прическа и макияж или ты абсолютно без прикрас)))», - подписала певица.
Пользователи Сети осыпали звезду комплиментами, отметив, что без косметики ей гораздо лучше: «Очень красивая Олечка!», «Без макияжа ещё прекраснее», «Без макияжа вам года 23... такая милая, нежная», «Без макияжа ей на много лучше моложе».
Фото: instagram.com