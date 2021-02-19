Принцесса Евгения рассекретила имя новорожденного сына — и у него необычное значение
Фото: Global Look Press
В феврале этого года принцесса Евгения и ее супруг Джек Бруксбэнк впервые стали родителями. У влюбленных на свет появился сын. Евгения и Джек приняли решение растить малыша, как обычного гражданина Великобритании, не давая титулов. Имя мальчика не разглашается, но источники рассказали, что оно уже известно.
В Великобритании по традиции дается 2 имени — мужчина в честь отца или дедушки, а женщинам — матери или бабушки.
Королевский эксперт сообщил, что второе имя малютки Стэмп, которое переводится как «Печать». Наследника назвали в честь его пра-пра-прадеда по линии отца, Стэмпа Бруксбэнка. В свое время он был управляющим Банком Англии. К слову, самого Джека также назвали в честь него.
Напомним, что ранее мы рассказывали о перевороте в королевской семье. Принц Гарри и Меган Маркл лишились королевских титулов. Букингемский дворец подтвердил, что пара не вернется к работе в качестве членов королевской семьи после переезда в Америку.
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Фото: Global Look Press, Instagram / @princesseugenie