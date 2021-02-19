Принцесса Евгения рассекретила имя новорожденного сына — и у него необычное значение

В феврале этого года принцесса Евгения и ее супруг Джек Бруксбэнк впервые стали родителями. У влюбленных на свет появился сын. Евгения и Джек приняли решение растить малыша, как обычного гражданина Великобритании, не давая титулов. Имя мальчика не разглашается, но источники рассказали, что оно уже известно.

В Великобритании по традиции дается 2 имени — мужчина в честь отца или дедушки, а женщинам — матери или бабушки.