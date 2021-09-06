Евгения Папунаишвили срочно увезли в больницу: «Боль была чудовищной силы»
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Фото: @e_papunaishvili
39-летний артист Евгений Папунаишвили попал в больницу — скорая экстренно увезла его в НИИ им. Склифосовского. Об этом рассказал сам Евгений — он вышел на связь прямо из больничной палаты и поведал, что с ним произошло.
«Абсолютно счастливое и насыщенное яркими событиями 2 сентября. Следующий день вообще был очень важным. Утром кофе, душ... Наклоняюсь за одеждой, а дальше помню только адскую боль в спине. Очнулся и понимаю, что лежу на полу и не могу встать. У меня высокий болевой порог, но в этот раз боль была какой-то чудовищной силы. Привезли в Склифосовского. Куча анализов, обследований — и два дня в горизонтальном положении. Вчера, слава богу, в первый раз удалось встать и немного пройтись. Пока как улитка. Берегите себя», — заявил он.
В комментариях ему пожелали как можно скорее поправиться. За его здоровье переживают как подписчики, так и коллеги, — под публикацией отметились Глафира Тарханова, Давид Манукян и многие другие.
Напомним, что сейчас в жизни Папунаишвили не лучший период: около года назад от него ушла супруга-итальянка, родившая ему дочь. Она заявила, что причиной расставания стали измены со стороны Евгения. Девушка долго терпела их ради общего ребенка, но в конце концов не выдержала.
Фото: Instagram Евгения Папунаишвили