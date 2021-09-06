Евгения Папунаишвили срочно увезли в больницу: «Боль была чудовищной силы»

В комментариях ему пожелали как можно скорее поправиться. За его здоровье переживают как подписчики, так и коллеги, — под публикацией отметились Глафира Тарханова, Давид Манукян и многие другие.

Напомним, что сейчас в жизни Папунаишвили не лучший период: около года назад от него ушла супруга-итальянка, родившая ему дочь. Она заявила, что причиной расставания стали измены со стороны Евгения. Девушка долго терпела их ради общего ребенка, но в конце концов не выдержала.