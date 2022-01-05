Евгения Медведева — о жутких преследованиях маньяка: «Стоял с пеной у рта»

Евгения Медведева стала гостьей YouTube-подкаста «Шляпа», где и поведала историю о преследованиях чересчур навязчивого поклонника. Инсцендент произошел с фигуристкой в период, когда она должна была выступать на Олимпиаде в 2018 году в городе Пхенчхан. Мужчина вел страничку в социальных сетях, которую полностью посвятил Медвдевой. «Писал, что приехал к моему дому. Писал, что сейчас зайдет в подъезд и сольется со мной частичками», — вспоминает фигуристка.

Однако одними лишь сообщениями преследователь не ограничился. На тот момент, когда Евгении исполнилось 18 лет, у него появились на нее большие планы. «Он сказал, что ему нужно полное опекунство надо мной. Хотел знать мое расписание и мой новый адрес проживания. Он психически нездоровый человек. Стоял с пеной у рта. Это было страшно», — поделилась спортсменка. Данная ситуация очень сильно напугала и ее маму.

Чем закончилась данная история Медведева на рассказала.

Она далеко не единственная из известных людей, кто пострадала от действий неадекватных поклонников. Недавно актриса Мария Миронова рассказала о том, как преследователь оставлял ей жуткие послания в виде роз в черной раме в театре, в котором она служила.