«Послания и белые розы в черной раме»: Миронова рассказала жуткую историю о преследованиях

Обе истории произошли с ней много лет назад, однако, несмотря на столь длительный срок, об одном из случаев Мария говорить отказалась — ей до сих пор тяжело вспоминать о случившемся.

Но о втором актриса сериала «Инсомния» решила поведать. По ее рассказу, преследования происходили в театре, в котором она работала на тот момент. Там мужчина оставлял для нее жуткие послания, а также две белые розы в черной раме. Поступки навязчивого поклонника испугали актрису, и она решила обратиться в полицию. В последствии выяснилось, что этот мужчина ранее находился психиатрическом отделении и имел проблемы со здоровьем. Его также подозревали в совершении серии убийств. Как отметила актриса, внешне ее обидчик был схож с известным серийным убийцей Чикатило.

После произошедшего Миронова наняла себе личную охрану. Именно это помогло ей пережить случившееся и перестать бояться за свою собственную жизнь. «Я уже, знаете, даже не помню, чем закончилось. Но он исчез из моей жизни», — поделилась она во время разговора с «Вокруг ТВ».