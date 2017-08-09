В Калининграде стартовал фестиваль короткометражного кино

В Калининграде стартовал 5-й Российский фестиваль короткометражного кино «Короче». С 18 по 20 августа гости и участники смогут насладиться показами фильмов, а вчера все они собрались на церемонии открытия. Гоша Куценко, Елена Исинбаева, Ольга Кабо, Екатерина Климова ,Ингеборга Дапкунайте и другие звезды блеснули на красной дорожке.

Евгения Брик и Валерий Тодоровский с подросшей дочерью вновь выглядели гармоничной и дружной семьей.