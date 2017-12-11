36-летний Евгений Папунаишвили поделился радостной новостью.

«Лучшего подарка на свой День Рождения я не мог себе представить! София Папунаишвили. 3770 кг,53 см. 11.12.2017! Спасибо тебе, любимая», — сообщил он.

Напомним, что влюбленные поженились в июле этого года. О радостном событии Евгений сообщил в своем блоге, поделившись первыми фотографиями со свадьбы. Мужчина признался, что встреча с Салимой сильно изменила его жизнь: если раньше он любил быть в одиночестве, то теперь он стал спешить домой, где его всегда ждет вкусная еда и любимая женщина.

Поздравляем счастливых родителей!