Свою возлюбленную танцор нежно называет «мой аморчик»

Сегодня 35-летний хореограф, танцор и телеведущий Евгений Папунаишвили поделился с друзьями и поклонниками своей радостью: «Этот день запомним на всю жизнь! Мы это сделали! Вдвоем приехали и сделали)) Я самый счастливый человек! Ti amo amore mio».

Супругой знаменитости стала итальянка Салима Бижабер, стилист Aldo Coppola. Девушка быстро достигла успеха в профессии: даже жениху стоило некоторых усилий записаться в салон, где трудилась его невеста.

До того, как решиться на этот шаг, пара встречалась около года. Влюбленные часто посещали светские мероприятия. Салима поддерживала любимого и в любви к футболу.

Предложение руки и сердца Евгений сделал ей во время перерыва на матче между ЦСКА и тульским «Арсеналом». «Она сказала — да! Давно так не волновался! Я счастлив», — говорил тогда он.

Фото: instagram.com, globallookpress.com