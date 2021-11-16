Евгений Киндинов вспомнил, как боролся с Караченцовым за внимание будущей супруги

Чтобы привлечь внимание Галины, Евгению пришлось даже пойти на хитрость — он обратился за помощью к преподавателю.

«И я просто к ней приходил и просил: "Ольга Всеволодовна, я высокий такой, длинный, и Галя высокая — мне надо с Галей танцевать. Возьмите, чтобы мы с Галей танцевали зачет по танцу". И она меня послушалась», — вспоминает он.

Галина тоже вспомнила этот момент:

«А Ольга Всеволодовна наша, Гернгросс: "Галя, танцуй с Женей, с Женей". "Да не надо мне с Женей! Я хочу с Колей"», — смеется она.

Хорошо помнит она и знакомство с будущим супругом, заявив, что не сразу распознала, что он тот, кто ей нужен.

«Красота его была для меня человеческая, душевная. Я помню, шла с Женей по Камергерскому переулку, когда у нас еще даже не начинался роман. Я шла с ним рядом, держась за руку, и думала: "Боже мой, какой парень достойный со мной идет! Какое счастье, что мы вместе"», — закончила она.