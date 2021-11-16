Евгений Киндинов вспомнил, как боролся с Караченцовым за внимание будущей супруги
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Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press
Евгений Киндинов вместе со своей супругой стали гостями нового выпуска шоу «Судьба человека» на телеканале «Россия-1». В эфире актер вспомнил, как познакомился с женой, и признался, что у него был весьма достойный конкурент в лице Николая Караченцова.
Вместе они учились в Школе-студии МХАТ, и все девушки на курсе мечтали танцевать с Николаем и сдавать зачет по этой дисциплине.
«Коля, при всем его темпераменте, легкости, юморе, обаянии, был сыном известной балерины, и Коля обладал, конечно, потрясающей пластичностью, легкостью. Высокий. Все девчонки с нашего курса хотели на уроках, где нас учили танцам, репетировать с Колей. Чтобы он был их партнером. И Галя тоже», — вспоминает он.
Чтобы привлечь внимание Галины, Евгению пришлось даже пойти на хитрость — он обратился за помощью к преподавателю.
«И я просто к ней приходил и просил: "Ольга Всеволодовна, я высокий такой, длинный, и Галя высокая — мне надо с Галей танцевать. Возьмите, чтобы мы с Галей танцевали зачет по танцу". И она меня послушалась», — вспоминает он.
Галина тоже вспомнила этот момент:
«А Ольга Всеволодовна наша, Гернгросс: "Галя, танцуй с Женей, с Женей". "Да не надо мне с Женей! Я хочу с Колей"», — смеется она.
Хорошо помнит она и знакомство с будущим супругом, заявив, что не сразу распознала, что он тот, кто ей нужен.
«Красота его была для меня человеческая, душевная. Я помню, шла с Женей по Камергерскому переулку, когда у нас еще даже не начинался роман. Я шла с ним рядом, держась за руку, и думала: "Боже мой, какой парень достойный со мной идет! Какое счастье, что мы вместе"», — закончила она.
Фото: Global Look press