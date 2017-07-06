Модный эксперт Эвелина Хромченко спровоцировала жаркую дискуссию в Сети

«Красивая все же в Париже мозаика на полах и тротуарах. Не то что серая московская плитка. Листайте – там еще фото есть», — написала она в своем блоге в Instagram.

Этим летом, на фоне не самых благоприятных прогнозов погоды и вечных пробок, особенно сильно бросаются в глаза работы по обустройству московских улиц. Их обсуждают в социальных сетях — критикуют, защищают — не осталась в стороне и Эвелина Хромченко. Однако, будучи представительницей творческой профессии, она продемонстрировала оригинальный взгляд на волнующий многих вопрос.

«Ох, какое меткое замечание», «Согласна что когда что-то очень красиво сделано очень приятно», «Всегда любила Европу ща мозаику на улицах! А в Лиссабоне как ... там она блестит ! Так наполировали за десятилетия», «Да, я в Москве тоже долго искала фон на котором мои туфли снять...», «В Москве адовый ад творится, конечно! И для чего такие огромные пешеходные зоны, не понимаю», «Эту московскую плитку ненавидят все! Вместе с мэром», — поддержали ее в комментариях.

«Зато в метро в Париже страшно и мне кажется даже опасно входить. Бесконечные карманники, и грязь везде. У нас в метро приятно спуститься, мозаика по шикарней будет», «Плитка и Париж прекрасны. Туфли тоже чудесные. И это все не умоляет красоты Москвы», «Москвичам грех жаловаться», — защищают Москву ее патриоты.

«Красиво... но в мск она негармонично будет смотреться», «С нашим климатом от этой великолепной мозаики ничего бы уже не осталось...», — пишут прагматики.

«При всем к Вам уважении.. но, публичным людям, несущим культуру, стиль, сравнение - некорректно», «Не заводите Собянина, а то начнется!!!», — предостерегают модного эксперта подписчики. «Я думаю, Собянину совершенно неинтересно мое мнение в отношение эстетики московской плитки. Ему есть, чем заняться», — ответила Эвелина.

А что вы думаете по поводу изменений, с которыми столкнулась столица?

Фото: instagram.com