Московская программа реновации пятиэтажек, благоустройство пешеходных зон и другие проекты столичной мэрии активно обсуждаются жителями города. 14-го, 27-го и 28 мая прошли санкционированные акции протеста, на которых граждане критиковали власть. Свое мнение высказала и 19-летняя Елизавета Пескова.

«Я безгранично уважаю Сергея Семеновича, безусловно, много сделавшего для города за последние 5 лет и совершенно несогласна с критикой этого человека по реновации Москвы. Естественно, город должен обновляться, и здесь можно только восхищаться решимостью градоначальника начать такую амбициозную программу. А тем более сейчас, когда мэрия всех заверила, что ничьи права нарушаться не будут, я вообще не понимаю тех, кто заранее начинает критиковать такое начинание», — написала она в своем блоге, чем вызвала гнев противников реновации. В сообществе «Москвичи против сноса» в Facebook ее пост окрестили «мнением персоны из Парижа», припомнив, что большую часть времени девушка проводит за пределами страны и вряд ли знакома с деталями темы, на которую высказывается.

Но Лиза поддерживает мэра не во всем: некоторые его решения она назвала «спорными»: она категорически против «превращения Москвы в Маями или в столицу ЗОЖников, хипстеров и экспатов». «Решение расширить тротуары в таком мегаполисе, как Москва, кажется мне крайне странным. Более 4 млн жителей столицы ездят за рулем, и, я не думаю, что большинство довольны возможностью быстро припарковаться или спокойно, без пробок и мата доехать до пункта назначения. Бред — ссылаться на статистику, науку, как мы все знаем, лукавую. Достаточно просто поездить за рулем в Москве. Цель — обеспечить комфорт и удобство пешеходам и автомобилистам. Происходит же совсем наоборот: вечная борьба с парковками, штрафами и эвакуаторами. 7, а то и 9 из 12 месяцев в году в московском климате гулять по тротуарам совершенно не хочется, да и оставшиеся 5/3, дышать строительной пылью тоже не особо. Не думаю, что для Москвы применима практика вытеснения машин из города. Москва при всем желании не может стать пешеходной, в силу климата и больших расстояний», — пояснила она.

Папа Лизы, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, решил не комментировать мнение дочери. «Елизавету я не хотел бы обсуждать. Это моя дочь, я с ней как отец с дочерью общаюсь — и не думаю, что это кого-то касается... Она взрослая женщина и может сама участвовать в дискуссиях, которые сейчас ведутся, — дипломатично высказался он.

Публикация от nomade. Elizaveta. me cool (@stpellegrino)Май 30 2017 в 8:34 PDT

Справедливости ради стоит отметить, что критикует Лиза не только решения правительства Москвы и столичные музеи, но и положение дел в ее любимом Париже. «"Paris is no longer Paris" сказал Трамп, и, несмотря на свою любовь к этому прекрасному городу, все чаще я готова с ним согласиться. Кидалово ждет на каждом шагу: никогда не меняйте деньги на Елисейских полях - милые люди из арабских и африканских стран в обменниках, долго рассказывая вам о своей трудной жизни, посчитают обмен по такому курсу, что в 14 градусов тепла (в феврале) мороз по коже пробежит; во время прогулки к Лувру, к вам подойдет любезный уроженец южных стран с "золотым" кольцом, которое вы якобы обронили, и он готов его вернуть, естественно за вознаграждение! Если вам нужно пройти в какое-нибудь заведение, вас непременно обыщут, но женщину, завернутую с ног до головы, включая лицо, пропустят с заискивающим "Bonjour madame!" Я ни в коем случае не расист, но сейчас я согласна с Вами, mister President», — писала она чуть раньше.

А что думаете вы о высказываниях путешественницы о мировых столицах?

Фото: instagram.com