48-летняя Эвелина Бледанс не держит зла на отца своего сына

Вчера поклонники Эвелины Бледанс были шокированы новостью: актриса развелась с отцом своего ребенка, 35-летним продюсером Александром Семиным. Поговаривают, что это случилось около года назад, мужчина уже успел обзавестись новой возлюбленной.

Этот факт спровоцировал массу нелицеприятных комментариев в адрес «безответственного самца», который оставил любимую когда-то женщину со своим «особенным» ребенком. Актриса поспешила успокоить общественность.

«Саша был прекрасным мужем и навсегда останется моим лучшим другом и замечательным отцом Семочке! И мы будем продолжать активно заниматься социализацией людей с синдромом Дауна вместе с нашим фондом», — пояснила она. Бледанс также разместила короткий видеоролик: