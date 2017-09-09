Эвелина Бледанс встала на защиту бывшего: «Саша был прекрасным мужем»
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48-летняя Эвелина Бледанс не держит зла на отца своего сына
Вчера поклонники Эвелины Бледанс были шокированы новостью: актриса развелась с отцом своего ребенка, 35-летним продюсером Александром Семиным. Поговаривают, что это случилось около года назад, мужчина уже успел обзавестись новой возлюбленной.
Этот факт спровоцировал массу нелицеприятных комментариев в адрес «безответственного самца», который оставил любимую когда-то женщину со своим «особенным» ребенком. Актриса поспешила успокоить общественность.
«Саша был прекрасным мужем и навсегда останется моим лучшим другом и замечательным отцом Семочке! И мы будем продолжать активно заниматься социализацией людей с синдромом Дауна вместе с нашим фондом», — пояснила она. Бледанс также разместила короткий видеоролик:
В нем она тихим и грустным голосом попросила поклонников не делать скоропалительных выводов. «Верьте в себя и свои силы. В то, что жизнь посылает только те испытаня, которые мы можем достойно преодолеть», — подытожила она.
Фото: instagram.com