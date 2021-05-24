Эвелина Бледанс рассказала о новом возлюбленном
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Фото: Instagram/@bledans
Бледанс добавила, что не испытывает недостатка внимания. «На днях как раз сидела, разговаривала со своими подругами - известными красивыми артистками, которые в большинстве своем страдают без мужчин, часто повторяют, мол, наверно, уже никого не найдут», - вспомнила она. Эвелина считает, что хорошая женщина всегда встретит свою половинку. Самый верный способ знакомства, по ее мнению, – через друзей. При этом с некоторых пор актриса не раскрывает подробности личной жизни, пишет «СтарХит».
Ранее Эвелина Бледанс в своем блоге высказалась за то, чтобы рожать детей в любом возрасте. В социальных сетях начали обсуждать вопрос позднего рождения детей, которых нужно успеть вырастить, поэтому становиться мамой позже 50 лет - не лучшая идея.
Эвелина с этим не согласна и считает, что дети всегда появляются вовремя: «Как по мне, родителем стать прекрасно в любом возрасте! Есть пример семьи Виторганов, Аллы Пугачевой и многих других. Это обсуждается, об этом спорится».
Фото: Instagram/@bledans
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