Эвелина Бледанс рассказала о новом возлюбленном

Ранее Эвелина Бледанс в своем блоге высказалась за то, чтобы рожать детей в любом возрасте. В социальных сетях начали обсуждать вопрос позднего рождения детей, которых нужно успеть вырастить, поэтому становиться мамой позже 50 лет - не лучшая идея.

Эвелина с этим не согласна и считает, что дети всегда появляются вовремя: «Как по мне, родителем стать прекрасно в любом возрасте! Есть пример семьи Виторганов, Аллы Пугачевой и многих других. Это обсуждается, об этом спорится».