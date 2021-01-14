Бледанс высказалась за рождение детей в любом возрасте: «Семья Пугачевой тому пример»

Эвелина Бледанс в своем блоге высказалась за то, чтобы рожать детей в любом возрасте. Ранее в социальных сетях начали обсуждать вопрос позднего рождения детей, которых нужно успеть вырастить, поэтому становить мамой позже 50 лет — не лучшая идея.

Эвелина с этим не согласна, и считает, что дети всегда появляются вовремя:

«Как по мне родителем стать прекрасно в любом возрасте! Есть пример семьи Виторганов, Пугачевой и многих других. Это обсуждается, об этом спорится».