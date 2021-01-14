Бледанс высказалась за рождение детей в любом возрасте: «Семья Пугачевой тому пример»
Фото: www.instagram.com/bledans/
Эвелина Бледанс в своем блоге высказалась за то, чтобы рожать детей в любом возрасте. Ранее в социальных сетях начали обсуждать вопрос позднего рождения детей, которых нужно успеть вырастить, поэтому становить мамой позже 50 лет — не лучшая идея.
Эвелина с этим не согласна, и считает, что дети всегда появляются вовремя:
«Как по мне родителем стать прекрасно в любом возрасте! Есть пример семьи Виторганов, Пугачевой и многих других. Это обсуждается, об этом спорится».
В комментариях многие согласились с актрисой:
«Это личное дело каждого, во сколько лет становится родителями. Не может быть стандартов в этом деле», «Конечно, прекрасно! Если есть силы и финансы, то замечательно!», «Главное, чтобы здоровье было и хватило его, чтобы детей поднять! Дети это прекрасно!», «Поздние дети продлевают молодость и наполняют нас радостью!!! Это здорово!», «Дети всегда ВОВРЕМЯ! И не важно в 16 лет или в 80! Если они появились, значит на то есть причина!».
Сама Эвелина имеет двоих сыновей, в том числе ребенка с синдромом Дауна Семена.
Фото и видео: Instagram Эвелины Бледанс
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