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Эвелина Бледанс примерила образ современной гейши и высказалась о громком убийстве студентки 63-летним профессором

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Эвелина Бледанс на обложке

Фото: Instagram Эвелины Бледанс

50-летняя Эвелина Бледанс прокомментировала трагедию в Санкт-Петербурге.

«Долго думала, как об этом написать. Все чудовищно и страшно. И само событие, и последствия, которые могут за ним последовать. Я про убийцу-преподавателя. Питер — мой город. И да — это культурная столица. Но убийство, совершенное в культурной столице пусть даже и кавалером Ордена почетного легиона, убийством быть не перестает», — написала она.

«Я уверена — зло должно быть наказано ВСЕГДА, независимо ни от чего — в белом оно халате, в офисном костюме или в эполетах Наполеона. Адвокаты обвиняемого Соколова пытаются списать все на "состояние аффекта". Ну, погорячился, с кем не бывает… Да еще эта фразочка со всех сторон звучит: "А кто хоть раз не мечтал убить свою женщину?..." Я вот о чем. Я, конечно, не правозащитник, и тема, вроде как не моя. Но я точно знаю, что если сейчас оправдают одного убийцу и "случайного расчленителя", прикрываясь аффектом, то все моральные уроды, склонные к насилию, получат полный картбланш на будущие подвиги. И тогда мы уже не должны удивляться насилию над женщинами, детьми и всеми, кто слабее. Он должен быть наказан. Сурово и по заслугам», — написала актриса.

А какой точки зрения придерживаетесь вы?

Фото и видео: instagram

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