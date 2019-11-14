Эвелина Бледанс примерила образ современной гейши и высказалась о громком убийстве студентки 63-летним профессором

«Я уверена — зло должно быть наказано ВСЕГДА, независимо ни от чего — в белом оно халате, в офисном костюме или в эполетах Наполеона. Адвокаты обвиняемого Соколова пытаются списать все на "состояние аффекта". Ну, погорячился, с кем не бывает… Да еще эта фразочка со всех сторон звучит: "А кто хоть раз не мечтал убить свою женщину?..." Я вот о чем. Я, конечно, не правозащитник, и тема, вроде как не моя. Но я точно знаю, что если сейчас оправдают одного убийцу и "случайного расчленителя", прикрываясь аффектом, то все моральные уроды, склонные к насилию, получат полный картбланш на будущие подвиги. И тогда мы уже не должны удивляться насилию над женщинами, детьми и всеми, кто слабее. Он должен быть наказан. Сурово и по заслугам», — написала актриса.

А какой точки зрения придерживаетесь вы?