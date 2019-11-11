«Тихая, милая, идеально училась»: 24-летняя студентка питерского ВУЗа была убита 63-летним профессором

«Интерфакс» сообщает, что девушка погибла в момент ссоры с профессором, который, как сообщает ВВС, был ее любовником. Ночью 8 ноября он выстрелил в нее из обреза малокалиберной винтовки.

Адвокат Соколова позже сообщил прессе, что его подопечный признал вину. А история начала обрастать подробностями: ранее другая студентка, имевшая роман с пожилым мужчиной, обращалась с обвинениями в его адрес в полицию. «Доцент Соколов преподавал у меня. Периодически вел себя неадекватно. Я писал письмо в СПбГУ с просьбой отстранить Соколова от преподавания», — писал муниципальный депутат из Петербурга Василий Кунин в соцсетях.

Олег Соколов был экспертом по эпохе наполеоновских войн и кавалером французского Ордена почетного легиона, любил появляться на лекциях в образе Наполеона.