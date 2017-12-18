Эвелина Бледанс и Анастасия Стоцкая оценили мистическую историю о любви и страсти
1/11
В старинном особняке Поливанова, расположенном в самом центре Москвы, состоялась премьера первого в России театрального сериала в иммерсивном формате «Дом 19|07».
Поздравить актеров и всю постановочную команду с премьерой пришли Любовь Толкалина, Ирина Хакамада, Эвелина Бледанс, Анастасия Стоцкая, Катя Лель, Валерий Яременко, телеведущий Антон Привольнов, звезда Comedy Women Елена Борщева с супругом, виджей Арчи, Маргарита Позоян, Алексей Гоман и другие звезды.
Каждому пришедшему на входе выдавали маску. В зависимости от цвета маски меняется маршрут прогулки по старинному особняку с почти двухсотлетней историей и сюжетная линия спектакля «Дом 19|07». Мистическая история о любви и страсти, мести и предательстве никого не оставила равнодушным. Гости премьеры с удовольствием примеряли маски и позировали в них, а после спектакля оживленно обсуждали увиденное.
Ирина Хакамада: «Меня восхитила игра актеров. Иммерсивный формат предполагает присутствие зрителей на расстоянии вытянутой руки, и любой промах в актерской игре был бы очень заметен. Артисты сделали все идеально. Это очень эклектичная постановка, в которой есть и русская культура, и современный саспиенс. В общем, все получилось».
Эвелина Бледанс: «Поклонники театра могут насладиться зрелищем не через рампу, а находясь рядом с актерами. Актриса, которая водила нас по особняку, оказалась режиссером и автором сценария этого спектакля — это здорово!»
Анастасия Стоцкая: «Я приду на этот спектакль еще раз и приведу своих друзей. Я увидела только сюжетную линию "черных", хочу посмотреть, что происходит в других группах».
Спектакль «Дом 19|07» идет каждый месяц в особняке А.К. Поливанова.
Фото: пресс-служба