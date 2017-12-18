В старинном особняке Поливанова, расположенном в самом центре Москвы, состоялась премьера первого в России театрального сериала в иммерсивном формате «Дом 19|07».

Поздравить актеров и всю постановочную команду с премьерой пришли Любовь Толкалина, Ирина Хакамада, Эвелина Бледанс, Анастасия Стоцкая, Катя Лель, Валерий Яременко, телеведущий Антон Привольнов, звезда Comedy Women Елена Борщева с супругом, виджей Арчи, Маргарита Позоян, Алексей Гоман и другие звезды. Каждому пришедшему на входе выдавали маску. В зависимости от цвета маски меняется маршрут прогулки по старинному особняку с почти двухсотлетней историей и сюжетная линия спектакля «Дом 19|07». Мистическая история о любви и страсти, мести и предательстве никого не оставила равнодушным. Гости премьеры с удовольствием примеряли маски и позировали в них, а после спектакля оживленно обсуждали увиденное.