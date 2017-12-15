Спектакль «Дом 19|07» откроет для москвичей новое театральное пространство.

В названии спектакля заложен своеобразный шифр. Действие первого сезона театрального сериала происходит в России в 1907 году. Все показы будут начинаться в 19:07 — 19 спектаклей каждый месяц на протяжении семи месяцев. Дом является местом событий и хранителем тайн его героев. Мистическая история о любви и страсти, мести и предательстве объединит 8 героев дома и 51 зрителя. Действие, происходящее в начале прошлого столетия, загадочным образом переплетается с современностью. Исторические интерьеры и современные технологии заставят каждого поверить в происходящее и стать частью необъяснимых событий. Организаторы подчеркивают, что «Дом 19|07» — это не обычный спектакль, а театральный сериал. С одной стороны, иммерсивный формат предполагает определенную фрагментарность просмотра, в зависимости от того, в какой из трех путешествующих по дому групп окажется зритель. С другой стороны, открытый финал заставит ждать продолжения истории.

Сценарист и режиссер Агата Вавилова при написании сценария вдохновлялась историей о призраке Белой дамы, обитающем в этом доме. Во время реставрации усадьбы историю о его существовании поведали жители арбатских переулков. «Все известные мне иммерсивные постановки, – рассказывает Агата Вавилова, – имеют в основе классический литературный источник. Мы с командой практически поселились в усадьбе, и вся история была написана в этих залах. Порой казалось, что сами стены нашептывают нам сюжет». В ролях заняты заслуженный артист России Вячеслав Штыпс, Петр Таренков-Нарышкин, Андрей Школдыченко, Рустим Бахтияров, Сергей Сорокин, Валерия Мигалина, Евгений Скочин и другие.