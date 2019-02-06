Ева Польна вышла в свет с подросшей дочерью от Дениса Клявера

Долгое время солистка группы «Гости из будущего» скрывала имя папы девочки — до тех пор, пока тот сам не признал отцовство, назвав 5-летнюю Эвелин своей дочерью. У Дениса также есть взрослый сын Тимофей от второго брака, а в 2013 году третья по счету жена Ирина родила ему сына Даниэля.