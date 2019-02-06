Ева Польна вышла в свет с подросшей дочерью от Дениса Клявера

43-летняя певица Ева Польна и ее 13-летняя дочь Эвелин побывали вместе на премьере фильма «Алита: Боевой ангел». На снимках дочь певицы выглядит совсем взрослой. Поклонники ее мамы не раз отмечали, что девочка растет копией папы, а еще точнее — бабушки по отцовской линии.
Долгое время солистка группы «Гости из будущего» скрывала имя папы девочки — до тех пор, пока тот сам не признал отцовство, назвав 5-летнюю Эвелин своей дочерью. У Дениса также есть взрослый сын Тимофей от второго брака, а в 2013 году третья по счету жена Ирина родила ему сына Даниэля.
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Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru, пресс-служба, instagram