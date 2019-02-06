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Елена Лядова, Анна Седокова, Виктория Дайнеко и другие звезды посетили премьеру фильма «Алита: Боевой ангел»

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я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Елена Лядова

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5 февраля в одном из московских кинотеатров состоялась премьера нового фэнтези-экшна Роберта Родригеса «Алита: Боевой ангел».

Накануне вечером знаменитости собрались на премьере успевшего наделать много шума еще до выхода на экраны фильма «Алита: Боевой ангел». Оценить высокие технологии, визуальные эффекты и захватывающий сюжет пришли Елена Лядова, Эвелина Бледанс, Лариса Долина, Ева Польна с дочкой и другие.

На этот раз визионеры используют весь арсенал самых последних кинотехнологий и рассказывают историю, полную не только драйва и экшена, но и реальных эмоций, понятных зрителям всех возрастов.

Действие фильма переносит нас в далекое будущее. Брошенную в свалке девочку Алиту находит милосердный кибер-доктор Идо и забирает ее в свою клинику. Когда Алита приходит в себя, она не помнит, кто она и в чем ее призвание. В то время как она учится жить на коварных улицах Железного города, Идо пытается оградить Алиту от таинственного прошлого. Но ее новый друг Уго предлагает девушке помощь в возвращении ее воспоминаний. Молодые люди сближаются, пока смертоносные силы не приходят за Алитой. Именно тогда девушка-киборг обнаруживает, что у нее есть экстраординарные боевые способности, которые она сможет использовать для спасения новых друзей и семьи.

«Алита: Боевой ангел» на экранах с 14 февраля. Купить билеты можно здесь.

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Текст: Мария Мельникова

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru, пресс-служба

Видео: Youtube.com / 20th Century Fox Russia

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