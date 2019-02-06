Елена Лядова, Анна Седокова, Виктория Дайнеко и другие звезды посетили премьеру фильма «Алита: Боевой ангел»

Действие фильма переносит нас в далекое будущее. Брошенную в свалке девочку Алиту находит милосердный кибер-доктор Идо и забирает ее в свою клинику. Когда Алита приходит в себя, она не помнит, кто она и в чем ее призвание. В то время как она учится жить на коварных улицах Железного города, Идо пытается оградить Алиту от таинственного прошлого. Но ее новый друг Уго предлагает девушке помощь в возвращении ее воспоминаний. Молодые люди сближаются, пока смертоносные силы не приходят за Алитой. Именно тогда девушка-киборг обнаруживает, что у нее есть экстраординарные боевые способности, которые она сможет использовать для спасения новых друзей и семьи.

«Алита: Боевой ангел» на экранах с 14 февраля. Купить билеты можно здесь.

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Текст: Мария Мельникова

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru, пресс-служба

Видео: Youtube.com / 20th Century Fox Russia