Ева Польна удивила фанатов грацией: «Танго - это прогулка, объятия и правильный партнер»

«Что такое Танго - это Прогулка. И Объятия! И правильный партнер. Это прекрасно, если ваш любимый человек готов встать с вами в пару - Космос вам обеспечен. Ну а если нет партнера/рши на примете (у меня никогда его не было!) - преподаватель ваш лучший друг! Вам не нужна особая физ подготовка! Не важен возраст, рост, вес! Открытое сердце и желание покорить необъятные просторы Себя», - написала Ева, и поблагодарила своего партнера за вдохновляющие уроки: «Это волшебное ощущение - внезапно понять и прочувствовать суть танца совсем по другому».