«Этому дядечке 15 лет»: как выглядит старший сын Евгения Цыганова от Ирины Леоновой

Недавно Цыганов дал интервью, в котором рассказал о том, чем увлекаются семеро его детей от Ирины Леоновой, а также как растет сын Федор от Юлии Снигирь. «Никита создает спутник для запуска в космос. У них появилась педагог из Плехановского института, и они сейчас вместе разрабатывают первый спутник именно школьниками. Похоже, что на каком-то этапе из всех там остался один Никита. Это что-то о нем говорит. Он мальчик самостоятельный. Не любит театр, неинтересно. Соображает в математиках и прочем, учится хорошо», — поделился Евгений Цыганов в интервью Екатерине Гордеевой для ее шоу на YouTube.