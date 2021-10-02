«Этому дядечке 15 лет»: как выглядит старший сын Евгения Цыганова от Ирины Леоновой
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Фото: East News Russia
Актер Евгений Цыганов порадовал поклонников целой серией снимков своего старшего сына Никиты, появившегося на свет во время романа артиста с коллегой Ириной Леоновой. Сегодня юноше исполнилось 15 лет, и звездный отец в честь этого события решил показать аудитории, как его наследник выглядит сейчас. «Этому дядечке 15 лет сегодня», — иронично подписал снимок 42-летний Цыганов.
Также актер поделился и архивным семейным снимком, на котором виновник торжества оказался запечатлен еще в дошкольном возрасте.
Недавно Цыганов дал интервью, в котором рассказал о том, чем увлекаются семеро его детей от Ирины Леоновой, а также как растет сын Федор от Юлии Снигирь. «Никита создает спутник для запуска в космос. У них появилась педагог из Плехановского института, и они сейчас вместе разрабатывают первый спутник именно школьниками. Похоже, что на каком-то этапе из всех там остался один Никита. Это что-то о нем говорит. Он мальчик самостоятельный. Не любит театр, неинтересно. Соображает в математиках и прочем, учится хорошо», — поделился Евгений Цыганов в интервью Екатерине Гордеевой для ее шоу на YouTube.
Роман Евгения Цыганова и Ирины Леоновой продолжался более 10 лет. Их первенцем стала дочь Полина, родившаяся в 2005 году. Всего за время отношений на свет появилось трое дочерей и четверо сыновей. В 2016 году сына Федора актеру родила Юлия Снигирь. В 2019 году Евгений Цыганов и Юлия Снигирь поженились.
Фото и видео: @tsyganov_zhenya, @tsyganovpictures/Instagram; East News; Komsomolskaya Pravda/Global Look Press