Евгений Цыганов откровенно рассказал о своих детях: «Не думал, что их будет столько»

Евгений Цыганов и Юлия Снигирь редко рассказывают о своих детях, впрочем, как и обо всем, что происходит в семье. Но в YouTube-шоу «Скажи Гордеевой» актер откровенно ответил на вопросы ведущей. Они побеседовали о работе, о молодости и, конечно, о детях.

Евгений Цыганов признался, что считает себя идеальным отцом: «Всем бы такого», — с юмором сказал он. Он не скрывает, что работа занимает львиную долю его времени, но как только появляется свободная минутка, он спешит к сыновьям и дочкам. Если актер едет куда-то на отдых с детьми, то вывозит их частями — сначала одних, потом — других.

На вопрос, трудно ли ему управляться с такой ватагой, он ответил: «Трудно. Если я скажу, что нет, сразу все подумают: "Ну, конечно, чего ему-то трудно"», — отметил артист.