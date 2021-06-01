Евгений Цыганов откровенно рассказал о своих детях: «Не думал, что их будет столько»
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Фото: Starface
Евгений Цыганов и Юлия Снигирь редко рассказывают о своих детях, впрочем, как и обо всем, что происходит в семье. Но в YouTube-шоу «Скажи Гордеевой» актер откровенно ответил на вопросы ведущей. Они побеседовали о работе, о молодости и, конечно, о детях.
Евгений Цыганов признался, что считает себя идеальным отцом: «Всем бы такого», — с юмором сказал он. Он не скрывает, что работа занимает львиную долю его времени, но как только появляется свободная минутка, он спешит к сыновьям и дочкам. Если актер едет куда-то на отдых с детьми, то вывозит их частями — сначала одних, потом — других.
На вопрос, трудно ли ему управляться с такой ватагой, он ответил: «Трудно. Если я скажу, что нет, сразу все подумают: "Ну, конечно, чего ему-то трудно"», — отметил артист.
Фото: www.instagram.com/tsyganovevgeniy
Актер признался, что никогда не думал, что у него будет столько детей, а уж количество будущих внуков он не может и вообразить.
«Дети должны знать, что каждый из них — любимчик, — озвучил свой принцип воспитания Евгений Цыганов. — Неважно, что между собой они могут это обсуждать. Все они должны чувствовать, что любимыми».
В интервью актер впервые рассказал подробно о каждом своем ребенке. Он признался, что старшая Полина серьезная девушка и совсем не любит фотографироваться. Даже в свой день рождения отец не смог уговорить ее сделать даже одно селфи.
Старший сын Никита увлекается точными науками и сейчас занимается разработкой спутника.
«Андрей, говорят, больше всего похож на меня, — рассказал Цыганов. — Он безбашенный пацанчик. Красавчик просто».
София, по словам отца, «крутой челочек», который уже самостоятельно принимает решения. У нее уже есть опыт съемок в кино. Саша растет чемпионом: он давно занимается футболом. «У него в 9 лет пресс весь в кубиках. Меня спрашивают: он у вас качается все время, что ли?», — рассказал Евгений о наследнике.
Георгий увлекается творчеством, растет добрым и упрямым мальчиком. «Одним словом, он потрясающий», — не скрывает своей гордости отец.
«Вера у нас главная. Она все держит под контролем, всех контролирует. Она самая собранная. А Федя всеобщий любимчик. Он самый младший, его все обожают», — закончил долгий рассказ о детях Евгений Цыганов.
Актер признается, что порой бывает тяжело «контролировать весь этот хаос». «Мне задают вопрос: как не сойти с ума с таким количеством детей? Поверьте, вовсе без детей можно сойти с ума гораздо быстрее. А осознание того, что они у тебя есть, заставляет оставаться в форме. Чтобы сохранить любовь ребенка, нужно общаться и слышать его», — говорит многодетный отец.
Фото и видео: Instagram, Starface, kinopoisk.ru
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