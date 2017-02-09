35-летняя певица Вера Брежнева станет телеведущей

Вскоре поклонники Веры Брежневой смогут регулярно видеть свою любимицу на ТВ. 35-летняя певица станет ведущей нового шоу «Успех» на канале СТС. Как справится с новой ролью талантливая блондинка, покажет время. А пока известна лишь суть проекта.

«Успех» — еще один шанс для тех, кто верит в себя и свой певческий талант и готов бороться за победу без участия продюсеров. В самом первом выпуске три звездных наставника с помощью зрителей выберут четырех вокалистов, у которых будет все, что нужно для покорения шоу-бизнеса. Важен только настрой и желание.

Карьера одной из самых ярких солисток «ВИА Гра» началась так же спонтанно. На концерте группы в Днепропетровске устроили конкурс: три девушки — блондинка, рыженькая и брюнетка — должны были исполнить хит группы «Попытка №5». «Вдруг блондинка отказывается петь. Я в этот момент стояла перед сценой и быстро среагировала: "Я спою!" Чтобы номер состоялся, меня пригласили на сцену. С этого все и началось», — вспоминает Вера.

Кто знает, может быть вскоре на нашей эстраде зажгутся звезды, подобные Тейлор Свифт и Эду Ширану — не зависящие ни от кого, сделавшие себя сами?