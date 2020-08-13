«Это травля»: дочь худрука «Ленкома» Марка Захарова ответила на слухи о своем алкоголизме

СМИ сообщили о том, что у дочери покойного художественного руководителя московского театра «Ленком» Александры Захаровой проблемы с алкогольной зависимостью. «Мы ведем базу всех известных людей с симптомами алкогольной зависимости. Александра Захарова, увы, к ним принадлежит», — заявил врач наркологической клиники Маршака Дмитрий Вашкин в беседе с «Экспресс-газетой». «Ахиллесова пята Александры Захаровой — любовь к крепким напиткам. Ходят слухи, что именно она в свое время стала одной из причин развода актрисы с коллегой Владимиром Стекловым», — якобы сказал источник издания.

Сама Александра Захарова не стала оправдываться перед журналистами и широкой общественностью. «Я не хочу это комментировать. Это травля, и я даже знаю, от кого», — лаконично прокомментировала она неприятные слухи в беседе Nation News.