Режиссер Марк Захаров ушел из жизни в возрасте 85 лет

28 сентября ушел из жизни великий советский и российский режиссер и театральный деятель Марк Захаров. О смерти Марка Анатольевича сообщил ТАСС директор театра Ленком Марк Варшавер: «Марк Анатольевич Захаров скончался сегодня после продолжительной болезни. Умер последний из могикан».

Напомним, Марк Захаров занимал пост художественного руководителя театра Ленком с 1973 года. За годы театральной деятельности Марк Анатольевич поставил более пятидесяти спектаклей. Кроме того, Марк Захаров является режиссером таких культовых советских фильмов, как «Двенадцать стульев», «Тот самый Мюнхгаузен», «Обыкновенное чудо», «Формула любви».