«Это страшнее, чем кажется»: специалист объяснил, чем опасен севший голос Гузеевой

На днях, во время эфира одного из выпусков «Давай поженимся!» коллеги артистки отметили сильную перемену в ее голосе. «Представляете, после ковида вот такая ерунда — то одно, то другое. Не знаю, что с горлом. Болит оно», — заявляла тогда она.

Предположить, что все же происходит с Гузеевой решился специалист. «Типичный ларингит — воспаление голосовых связок и гортани. А вот симптомов дыхательной недостаточности я не увидел, темп речи и одышка в пределах нормы», — вынес свой диагноз Пурясев.

Конечно, такой, казалось бы, типичный недуг может привести обернуться Гузеевой куда более жуткими последствиями. «Коронавирус дает осложнение на все органы, возникает полиорганная недостаточность. По сути, это бомба замедленного действия, и где-когда она рванет, никто не знает. Например, ларингит может перейти в бронхит и опуститься ниже, а там сосуды затромбованы — вот это уже страшно», — рассуждает он во время разговора с порталом kp.ru.

Для того, чтобы избавить себя от серьезных осложнений, телесвахе необходимо «делать ингаляции, проводить физиотерапию, полоскать горло и побольше пить теплой воды». А также врач посоветовал пройти ей тщательное восстановление: «Надо восстанавливаться около года: отдыхать, правильно питаться, минимизировать нагрузку и бывать на санаторно-курортном лечении».