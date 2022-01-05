Сын Наталии Орейро признался в любви к девушкам из России

В ноябре 2021 года Наталия Орейро и ее сын Мерлин Атауальпа официально получили паспорта граждан Российской Федерации в посольстве в Аргентине. Для них обоих данный момент был лишь делом времени, ведь и для мамы, и для сына, Россия стала самым любимым местом на карте мира.

Артистка дала свое первое интервью после официального становления россиянкой, в котором рассказала о том, как жительницам данной страны удалось покорить сердце ее сына — Мерлина Атауальпы. «Помню, когда ему было два года, он вместе с папой и со мной был в одном из гастрольных туров по России. Потом им нужно было вернуться домой, а я оставалась работать дальше. Провожаю их в аэропорт, а сын смотрит на меня и заявляет: «Мне нравятся русские девушки». Это сказал двухлетний ребенок, представляете?! А все потому, что девушки дарили ему плюшевых медведей, чебурашек, целовали его», — поделилась она во время разговора с порталом kp.ru.

Также Орейро сообщила, что пока не планирует переезжать в Россию и приобретать здесь недвижимость. Однако отметила, что возможно, спустя много лет, обзаведется собственной дачей. Больше всего ее привлекает территория неподалеку от Черного моря.