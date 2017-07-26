40-летний Николай Басков сделал селфи «уточкой»

На прошлой неделе популярный певец Николай Басков шокировал всех своим решением. Своей невесте Софи Кальчевой он предпочел давнюю подругу, Викторию Лопыреву — и сделал ей предложение руки и сердца. Друзья пары уже получили приглашения на свадьбу, которая состоится этой осенью, а поклонники внимательно следят за блогами звезд — не появится ли в них опровержение, уж очень неправдоподобно звучит вся эта история.

Однако у Николая и Виктории гораздо больше общего, чем несколько лет дружбы и цвет волос. Жених вовсю перенимает маленькие детали поведения своей невесты. Сегодня, например, в блоге Баскова появилось необычное «селфи». «И пусть этот страстный поцелуй долетит по назначению», — написал артист, сделав «губки уточкой».