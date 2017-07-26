Это семейное: Николай Басков берет пример с Виктории Лопыревой
На прошлой неделе популярный певец Николай Басков шокировал всех своим решением. Своей невесте Софи Кальчевой он предпочел давнюю подругу, Викторию Лопыреву — и сделал ей предложение руки и сердца. Друзья пары уже получили приглашения на свадьбу, которая состоится этой осенью, а поклонники внимательно следят за блогами звезд — не появится ли в них опровержение, уж очень неправдоподобно звучит вся эта история.
Однако у Николая и Виктории гораздо больше общего, чем несколько лет дружбы и цвет волос. Жених вовсю перенимает маленькие детали поведения своей невесты. Сегодня, например, в блоге Баскова появилось необычное «селфи». «И пусть этот страстный поцелуй долетит по назначению», — написал артист, сделав «губки уточкой».
Говорят, что настоящие «половинки» со временем становятся похожими друг на друга. Может быть, перед нами как раз такой случай?
Фото: instagram.com