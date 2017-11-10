34-летняя Миранда Керр и 27-летний Эван Шпигель ждут ребенка.

В конце весны бывшая жена и мать ребенка Орландо Блума, супермодель Миранда Керр, вышла замуж во второй раз. Ее избранником оказался основатель Snapchat Эван Шпигель. Долгое время пара отказывалась от секса, решив подарить друг другу радость первой брачной ночи. И вот, несколько минут назад стало известно, что супермодель подарит молодому мужу наследника.

Сайт DailyMail опубликовал подтверждение от самой миссис Шпигель. «Миранда, Эван и Флинн очень ждут момента встречи с новейшим членом их семьи», — сообщил ее представитель.

Напомним, что Керр и Шпигель впервые познакомились на мероприятии бренда Louis Vuitton в 2014 году, официально стали парой в июне 2015-го, объявили о помолвке в июле 2016-го, и поженились в мае 2017-го в присутствии всего 45 гостей. Они вместе воспитывают шестилетнего Флинна, родившегося в первом браке модели. Для ее избранника малыш станет первенцем.

До свадьбы Миранда заявляла прессе: «Мы не предохраняемся и не планируем пока ребенка. Только после свадьбы. Мой партнер очень традиционен. Мы просто ждем».

Поздравляем пару!

Фото: globallookpress