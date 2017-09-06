Первый канал решил отказаться от показа программы «Бабий бунт».

На прошлой неделе в СМИ просочилась информация о планах «Первого канала» закрыть передачу «Бабий бунт», ведущими которой стали Ольга Бузова, Юлия Барановская, Татьяна Васильева, Софико Шеварднадзе и Елена Абитаева. Сегодня инсайдеры прокомментировали эту информацию.

К великому сожалению поклонников «Бунта», проект действительно решили закрыть из-за низких рейтингов. Как выяснилось, руководство изначально не питало лишних надежд и не вкладывало в съемки серьезных бюджетов.

«Пилот не подписывался на большое количество программ. Бузова приносит хайп, но это не наш персонаж и не тот хайп, который нам нужен. У коренной аудитории канала Бузова, скорее, вызывает раздражение», — цитирует «Лента.ру».

Другой собеседник издания на Первом канале пояснил, что шоу было экспериментальным. Было отснято всего несколько выпусков, поскольку у руководства канала не было полной уверенности в том, что аудитория его оценит. После неутешительных рейтингов «Бабий бунт» решили закрыть.

Впрочем, как сообщает издание, сама Ольга никак не ожидала такого эффекта. «Работайте втроем, рейтингов у вас не будет никаких», — бросила она однажды коллегам после ссоры.