СМИ сообщили о скором закрытии скандального шоу «Бабий бунт» с Ольгой Бузовой.

Переход Ольги Бузовой на Первый канал вызвал небывалый ажиотаж среди ее поклонников. Но что-то пошло не так: сегодня СМИ сообщили, что «Первый канал» решил закрыть скандальное шоу «Бабий бунт».

О печальной судьбе проекта сообщили инсайдеры изданию «СтарХит». Журналисты обратились за разъяснениями после того, как заметили, что передача исчезла из сетки вещания, 6 декабря ее место заняла передача «Время покажет», а на страницах проекта в социальных сетях появилось сообщение о том, что ближайший выпуск телезрители увидят в понедельник, 11 декабря.

Ток-шоу «Бабий бунт» впервые вышла в эфир 27 ноября.

Ведущие шоу — Ольга Бузова, Татьяна Васильева, Юлия Барановская, Софико Шеварнадзе, Татьяна Васильева и Елена Абитаева — пока не комментировали эту информацию.

Фото: instagram