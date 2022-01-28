«Это наш последний шанс»: суррогатная мама не смогла выносить ребенка медиума Николь Кузнецовой

Медиум несколько лет готовила к такому решению супруга, а также потратила огромные суммы на проверку здоровья, заморозку яйцеклеток и оплату гонорара для суррогатной матери. Обо всем процессе Николь писала в инстаграм.

«Копим «на детей» все, что можно накопить и подзаработать. В голове мысли «а если двойняшки», «а если два пацана опять», «а если выкидыш» и еще десяток «а если», — писала звезда мистического телешоу.

К сожалению, одно из ее опасений подтвердилось.