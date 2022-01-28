«Это наш последний шанс»: суррогатная мама не смогла выносить ребенка медиума Николь Кузнецовой
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @nikol.official
Медиум несколько лет готовила к такому решению супруга, а также потратила огромные суммы на проверку здоровья, заморозку яйцеклеток и оплату гонорара для суррогатной матери. Обо всем процессе Николь писала в инстаграм.
«Копим «на детей» все, что можно накопить и подзаработать. В голове мысли «а если двойняшки», «а если два пацана опять», «а если выкидыш» и еще десяток «а если», — писала звезда мистического телешоу.
К сожалению, одно из ее опасений подтвердилось.
Суррогатная мама не смогла выносить плод, ребенок погиб на 7-м месяце. Кузнецовой пришлось оплачивать аборт.
«Наш малыш погиб. Не застучало сердечко на седьмой наделе. Об этом не принято говорить, но я считаю честным показать от начала и до конца тот путь, который мы прошли, поскольку многих я вдохновила на ЭКО и кто-то задумался о суррогатном материнстве. Когда мы узнали, что малыш погиб, мир слегка качнулся. Ты всегда думаешь, что с тобой этого не случится, ведь прошел все анализы, все строго под наблюдением врачей. К сожалению, Всевышний иногда спускает тебя на землю» — сообщила в личном блоге медиум.
По словам Николь, она сделает еще одну попытку, несмотря на то что ее муж крайне скептически настроен. Девушка намерена найти новую суррогатную мать. «Ну что, попытка номер два. Мой суеверный муж больше всего вносил какую-то смуту, кстати. Агентство экстренно ищет новую девочку, покупает ей билет в Москву для осмотра у врача. Сегодня мы получили долгожданное сообщение: «Все отлично, через месяц перенос». Это наш последний малыш и последний шанс. Или опять 33 круга анализов, терапии и наркоз», — призналась Кузнецова в инстаграм.
Фото: Instagram