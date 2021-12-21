Звезда «Битвы экстрасенсов» потратила более миллиона рублей, чтобы стать мамой в третий раз

Кузнецова не случайно обеспокоена стоимостью. Она рассказала, что еще до обращения в агентство ей пришлось потратить более 300 тысяч рублей на различные походы к врачам и справки.

«33 врача в поликлинике, собирая бумажки. Это я думала, что раз за деньги, то все просто. Справка из женской консультации, справка, что мне нельзя рожать самой, справка, что рожать можно через сурмаму», — сетует участница мистического реалити.

За услуги суррогатной матери Кузнецова заплатила еще более полумиллиона рублей и по-прежнему переживает о предстоящих тратах.

«Копим «на детей» все, что можно накопить и подзаработать. В голове мысли «а если двойняшки», «а если два пацана опять», «а если выкидыш» и еще десяток «а если».

Напомним, что Николь Кузнецова и ее второй муж Алексей Садоков воспитывают двоих сыновей. Младший Степан — общий сын ясновидящей и комментатора, а старший Егор, по слухам, был рожден в браке с криминальным авторитетом Япончиком.