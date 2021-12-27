Это может плохо кончиться: врач-нарколог прокомментировал состояние Билана

О том, что у Билана имеются проблемы с алкоголем, его поклонники подозревали уже давно. В последнее время артист часто дает публике пищу для размышлений на этот счет: странные выступления на концертах, слезы в сториз и неординарное поведение. Теперь же певец и сам признался в том, что проблема есть, а сам он лечится от третьей стадии алкогольной зависимости.

Врач-нарколог Василий Шуров же так не считает. Он убежден в том, что у музыканта вторая стадия, так как при третьей начинается распад личности, который у Димы обнаружен не был. Также Шуров отметил, что проблема гораздо глубже, ситуацию нужно решать со стороны психологии. «У алкоголиков всегда мифологическое мышление: много работы, я одинок. Хочется уточнить: человек — звезда, мегапопулярный. Он одинок по причине чего? Что ему мешает наладить нормальную жизнь? Если ему нравится состояние одиночества, тогда это не аргумент, что он из-за этого пьет», — рассуждает он во время разговора с порталом «Лайф».

Однако специалист убежден в том, что одно публичное признание проблему не исправит, а самому Билану нужно пройти лечение, которое спасет его от данной зависимости, иначе ситуация может усугубиться и стать еще серьезнее, чем она есть на самом деле.