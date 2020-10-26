«Это что, парик?»: Анна Хилькевич удивила странной прической
Фото: www.instagram.com/annakhilkevich/?hl=ru
Анну Хилькевич раскритиковали за укладку, с которой она появилась на новом селфи из лифта.
«Часто ли вы задумываетесь КТО вы? Пытаетесь объяснить себе, навесив на себя ярлык. Но навесив определение все равно легче не становится, не правда ли?)) значит нужно просто принять это концептуальное незнание. Определять себя с помощью мысли — ограничивать себя. Поэтому чувствуем, просто чувствуем, не думая. Улыбаемся и пашем. Ну и фотографируемся», — пишет Анна.
«Прическа Вам не идет», «Что с твоей головой?», «Анна, какая же Вы красотка », — комментируют подписчики ее прическу.
На фото волосы Анны получились неестественно объемными, а пряди челки свисают с двух сторон, придавая прическе почти квадратную форму.
Однако курточка, в которой на фотографии появилась актриса, напротив, пришлась всем по душе. Анна примерила куртку в спортивном стиле интересного пыльно-розового оттенка. Особенно поклонникам понравился необычный материал, похожий на полиэтилен.
Недавно Анна Хилькевич отметила свой 34-й день рождения вместе с семьей — мужем и двумя дочками, Арианой и Машей. Девочки нарисовали для мамы поздравительный плакат и попросили задуть свечки на торте с каждой из них.
Фото и видео: Instagram Анны Хилькевич
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