«Это что, парик?»: Анна Хилькевич удивила странной прической

Анну Хилькевич раскритиковали за укладку, с которой она появилась на новом селфи из лифта.

«Часто ли вы задумываетесь КТО вы? Пытаетесь объяснить себе, навесив на себя ярлык. Но навесив определение все равно легче не становится, не правда ли?)) значит нужно просто принять это концептуальное незнание. Определять себя с помощью мысли — ограничивать себя. Поэтому чувствуем, просто чувствуем, не думая. Улыбаемся и пашем. Ну и фотографируемся», — пишет Анна.

«Прическа Вам не идет», «Что с твоей головой?», «Анна, какая же Вы красотка », — комментируют подписчики ее прическу.