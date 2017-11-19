Юлия Ковальчук поделилась проблемами молодой работающей мамы.

В начале октября 35-летняя певица Юлия Ковальчук родила первенца. Она сообщила об этом в социальных сетях, а вскоре — вернулась к работе. Сегодня молодая мама поделилась трудностями, с которыми ей пришлось столкнуться из-за этого выбора.

«Отвечу на вопрос, который является одним из самых популярных в ваших комментариях после родов: ДА Я КОРМЛЮ САМА и своей же грудью)) Это было мое огромное желание, и не было ни секунды, чтобы я сомневалась. Я, конечно, не до конца представляла себе, насколько буду привязана к малышке, но это того стоило))) А как же работа, съемки, концерты-логично спросите вы!?? И вот тут мой ответ, как бы не было кому-то смешно, но я абсолютно честно везде вожу с собой молокоотсос, и сохраняю свое молочко, при этом остаюсь максимально мобильной», — написала она.