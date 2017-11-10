Звезды, впервые ставшие мамами после 30 лет
Юлия Ковальчук
Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков впервые стали родителями в октябре — у пары родилась дочь. Радостное и важное событие в жизни певицы случилось за месяц до ее 35-летия. В своем Instagram экс-участница «Блестящих» призналась, что ей было не до собственного юбилея:
«Эти 35 я точно запомню на всю жизнь. Впервые за много лет, все мое настолько ушло на второй план, что я впервые решила не отмечать день рождения, не выкладывала никаких фотографий и была счастлива просто от того, что самый главный подарок в моей жизни появился ровно месяц назад. Но мой муж, друзья и родители обманным сюрпризным путем вытащили меня из дома и заставили летать от счастья от ощущения нужности! Я счастлива».
Надя Ручка
Еще одна экс-участница группы «Блестящие» Надя Ручка впервые стала мамой в 36 лет. Певица родила сына Льва от сотрудника нефтяной компании Дениса Боярко. Надежда считает, что не стоит торопить события и переживать из-за того, что кто-то уже вышел замуж и родил ребенка, а вы еще нет, потому что все в жизни для каждого происходит вовремя.
Наталья Подольская
Наталья Подольская и Владиимр Пресняков долгие годы мечтали о ребенке. Певице не удавалось забеременеть, она ходила по врачам, переживала и в конце концов получила неожиданный совет от гинеколога. Врач посоветовал ей не дорогостоящие процедуры, а книгу «Как быть, когда все не так, как хочется» Александра Свияша. Наталья начала читать, успокоилась и... наконец узнала, что ждет ребенка. Теперь долгожданного сына Артемия, которого она родила в 33 года, Наталья называет наградой за терпение.
Олеся Судзиловская
Олеся Судзиловская не торопилась с созданием семьи, рождением детей и долгое время, по ее словам, прекрасно чувствовала себя в статусе свободной женщины. Сына Артема актриса родила в 34 года, а через несколько месяцев вышла замуж за отца своего первенца, бизнесмена Сергея Дзебаня. В прошлом году на свет появился второй сын пары Майк.
Юлия Проскурякова
Юлия Проскурякова не могла забеременеть десять лет, а в 2015 году родила супругу Игорю Николаеву долгожданную дочь Веронику. Юле на тот момент исполнилось 33 года. Конечно, малышка стала в итоге центром вселенной певицы, которая теперь даже песни посвящает дочери.
Ольга Куриленко
Ольга Куриленко не спешила с рождением детей, завоевывала Голливуд, а два года назад, незадолго до своего 35-летия, родила сына Александра. Отцом первенца актрисы стал британский актер и журналист Макс Бениц. Именно ему удалось изменить отношение Ольги к материнству. До встречи с Беницем Куриленко дважды была замужем, но считала, что дети будут отнимать у нее время и не дадут построить карьеру.
Ольга Шелест
В 36 лет Ольга Шелест родила дочь Музу от супруга, клипмейкера Алексея Тишкина. Спустя два года у пары родилась вторая дочь Айрис. До появления первенца Ольга и Алексей прожили в браке пятнадцать лет, так что за это время ведущая устала отвечать на вопросы журналистов о том, почему у них до сих пор нет детей. Видимо, действительно всему свое время.
Фото: starface, instagram, eastnews, getty, globallookpress